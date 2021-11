Inter e Barella insieme fino al 2026: ora è ufficiale

MILANO - Ora è ufficiale: Barella e l'Inter hanno trovato l'accordo per il prolungamento del contratto per altri 5 anni. Questo il comunicato del club: "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Nicolò Barella: il centrocampista classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2026". L'intesa tra il centrocampista sardo e il club era già stato raggiunto da giorni e oggi, a poche ore dall'attesissimo derby contro il Milan, è arrivata la conferma. Il precedente contratto prevedeva la fine nel 2024, quindi Barella ha scelto di giurare amore ai nerazzurri per altre due stagioni puntando a diventare un vero e proprio simbolo per tutti i tifosi.