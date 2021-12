Inter, Zanetti: "In passato sono stato molto vicino al Real Madrid"

Javier Zanetti è stato intervistato da Marca prima dell'ultima partita del girone D di Champions League tra l'Inter e il Real Madrid, in palio c'è il primo posto. L'ex capitano nerazzurro è attualmente il vicepresidente della squadra: "Feci questa scelta di diventare vicepresidente perché volevo ampliare la mia visione soprattutto a livello sociale. C'è sempre molto da studiare di marketing ed economia. Lo faccio per aiutare le persone". Sul Real Madrid: "É un club di grande prestigio. La mia relazione con Florentino Perez è molto buona. In passato sono stato vicino a firmare per loro, ma poi decisi di rimanere all'Inter". Javier sa che stasera i blancos sono i favoriti: "É sempre difficile affrontarli. ma noi stiamo bene grazie al lavoro che sta facendo Inzaghi".