Gabigol attacca: "L'Inter è stata una spina nel fianco"

Gabriel Barbosa, meglio noto come Gabigol, ex attaccante dell'Inter ora in forza al Flamengo, durante un'intervista per il podcast Podpah ha parlato della sua esperienza non positiva in nerazzurro: "Sono io che decido il mio futuro, perché che mi piaccia o no, è la mia vita. Non mi pento di essere tornato in Brasile. Volevo farlo, ma per me l'Inter è sempre stata una spina nel fianco. Perché non ho giocato e non mi lasciavano andare. Mi dicevo che avevo 18 anni, che avevo bisogno di giocare. Poi c'è stata l'opportunità per me di andare al Benfica, in quell'istante pensavo: 'Ovunque, tranne che tornare all'Inter'. Sapevo che se fossi tornato in Brasile, sarei diventato capocannoniere". L'attaccante ha poi aggiunto: "L'Inter non mi ha lasciato fare quello che volevo. Ho sempre voluto tornare al Santos. Il mio desiderio è sempre stato quello. Ma il Santos all'epoca era in difficoltà finanziare e lo è ancora. Poi ho parlato con Corinthians, São Paulo e alcune altre squadre. Avevo una proposta dalla Spagna, ma volevo tornare in Brasile".