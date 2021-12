Plusvalenze, Marotta: “L’Inter ha sempre agito correttamente”

Sulle plusvalenze, finite ancora una volta al centro delle inchieste nel mondo del calcio italiano , è intervenuto il dirigente dell’Inter Beppe Marotta poco prima della sfida contro il Torino. “Abbiamo emesso un comunicato stampa chiaro ed esplicito, ribadiamo massima collaborazione. L' Inter ha agito sempre in modo corretto - ha detto a Dazn - C'è serenità e collaborazione”. Poi, sulla richiesta di trasparenza da parte del patron della Fiorentina Rocco Commisso, Marotta ha replicato così: "Come Inter siamo abituati a dibattere nelle sedi istituzionali, Federazione e Lega. Il principio di trasparenza deve essere insito in ogni organizzazione calcistica”.

Inter, acquisiti messaggi e mail tra dirigenti

Marotta: “Inzaghi è un leader”

"Non pensavo di trovarmi in questa posizione di classifica in questa fase, un merito che va ascritto alla società, al management e al nostro allenatore che inserendosi in un contesto e in un momento di difficoltà si è dimostrato un leader facendo sì che la rosa potesse seguire le sue indicazioni. È un lavoro importante, un progetto evolutivo che ci porterà tante soddisfazioni”.