Dzeko: "Al ritorno ci proveremo fino alla fine"

Edin Dzeko è stato soffocato dalla difesa del Liverpool , non riuscendo quasi mai a essere incisivo. L'attaccante dell' Inter però giudica la partita di tutta la squadra e da questo punto di vista non può che venirne fuori un ritratto positivo.

Dzeko: "Cosa è mancato? Non perdere la partita"

Dzeko spiega: “Cosa è mancato oggi? Non perdere la partita. Per 75' abbiamo giocato alla grande, creato occasioni e concesso poco al Liverpool. Peccato aver preso gol su calcio d'angolo dove solitamente siamo forti. Ma le grandi squadre fanno così, ti puniscono se non fai gol”. L'attaccante prosegue: “Abbiamo provato di tutto, ogni ragazzo ha dato tutto, ma non è bastato. Però usciamo a testa alta perché siamo consapevoli di aver dato tutto. Al ritorno ci proveremo fino alla fine, anche se il risultato non è positivo. Ora ci dobbiamo concentrare sulla serie A e poi vediamo”.