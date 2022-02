Klopp: “Le sostituzioni sono state la chiave della vittoria”

Klopp: “Ci capita spesso di soffrire”

L'allenatore tedesco ammette: “Ci capita spesso di soffrire, come è successo oggi, ma non siamo stati molto brillante. Merito anche dell'Inter che ha disputato un'ottima partita e Perisic e i difensori ci hanno messo spesso in difficoltà. Quella nerazzurra è davvero una buona squadra”. Firmino è entrato dalla panchina e ha firmato l'1-0, ma anche gli altri cambi hanno modificato la partita: “Le sostituzioni sono state la chiave, abbiamo segnato e avuto altre occasioni. Possono essere soddisfatto di ciò che abbiamo fatto contro i nerazzurri”.