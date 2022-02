Ranking storico Uefa: storico sorpasso dell'Inter sul Milan

Dal sorpasso appena subito in campionato ad opera del Milan al… controsorpasso fuori dal campo. L’Inter ha perso la testa della classifica di Serie A dopo la sconfitta nel derby e il pareggio contro il Napoli, ma in attesa che la lotta per lo scudetto entri nel vivo i tifosi nerazzurri possono consolarsi con una bella e prestigiosa notizia che arriva direttamente dall’Uefa.

Ranking storico Uefa, storico sorpasso dell'Inter Per la prima volta nella storia, infatti, l’Inter ha superato il Milan nel ranking storico/decennale della Uefa, che è stato reso noto dal massimo ente calcistico europeo. Il club campione d’Italia si attesta infatti in 26ª posizione, un posto davanti ai cugini. Dalla sua introduzione, che risale al 2018, il Milan aveva sempre mantenuto la leadership “cittadina”. Il ranking storico della Uefa non è una classifica fine a se stessa. La graduatoria viene infatti stilata per determinare la distribuzione di una parte dei premi economici alle società che prendono parte alle competizioni Uefa per club, ovvero Champions League, Europa League e da quest’anno Conference League.

Ranking decennale Uefa, cos'è e a cosa serve Il montepremi complessivo ammonta a circa due miliardi, 600 milioni dei quali riguarderebbero la Champions League. Insomma, cifre discretamente importanti. Ma ome si è materializzato il sorpasso dell’Inter sui cugini? La classifica viene stilata tenendo conto dei risultati maturati nelle coppe europee nelle ultime dieci stagioni, il cui punteggio viene aggiunto a una quota fissa legata ai “Title Points”, ovvero il numero di trofei conquistati dai vari club in Europa nella propria storia. Qui il vantaggio del Milan è notevole, avendo i rossoneri nella propria bacheca il doppio dei titoli internazionali rispetto all’Inter, 42 a 221 (il Milan ne ha 42, mentre l’Inter 21).