Inter, ufficiali i rinnovi di Marotta, Ausilio e Baccin fino al 2025

Inter, la fiducia di Steven Zhang verso i dirigenti

L'annuncio è arrivato non a caso poche ore dopo la gara di Champions League contro i Reds, alla quale ha assistito anche lo stesso presidente Steven Zhang, che dovrebbe prolungare il proprio soggiorno milanese fino alla gara di ritorno e che ha tenuto a ribadire attraverso la propria presenza la stima nei confronti dei dirigenti nerazzurri, il cui lavoro ha permesso al club di tornare a primeggiare in Italia e di tornare alla fase ad eliminazione diretta della Champions League dopo 10 anni di assenza.

Inter, il percorso di Marotta, Ausilio e Baccin

Chiara la volontà del massimo dirigente nerazzurro di esprimere l'apprezzamento per il lavoro svolto dai tre dirigenti, la cui storia all'Inter è molto diversa. Piero Ausilio è infatti presente nell'organigramma sportivo della società addirittura dal 2010, anno nel quale fu nominato direttore sportivo, inizialmente in coppia con Marco Branca. Otto anni più tardi il dirigente, milanese di nascita, è stato affiancato da Dario Baccin, con l'incarico di vice direttore sportivo. Infine, nel dicembre 2018, ecco l'arrivo all'Inter di Giuseppe Marotta, pochi mesi dopo il traumatico divorzio dalla Juventus, con l'incarico di amministratore delegato dell'area sportiva. Il dirigente varesino ha avuto un ruolo chiave nel ritorno ai vertici dell'Inter, risultando decisivo per gli arrivi in panchina di Antonio Conte prima e Simone Inzaghi poi.