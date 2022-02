Inter, striscioni dei tifosi per Lautaro e Handanovic

Un punto in tre partite, la sconfitta in Champions con il Liverpool : l' Inter sta vivendo un momento delicato e la tifoseria fa sentire la sua vicinanza. La Curva Nord , ad Appiano Gentile, questa mattina ha fatto trovare una bella sorpresa alla squadra. Un modo anche per caricare i giocatori in vista dei prossimi impegni, fin da venerdì contro il Genoa . Il cuore del tifo interista vuole fare la sua parte quando gli obiettivi teoricamente sono ancora tutti raggiungibili. E in bacheca c'è già una Supercoppa italiana.

Inter: amore incondizionato da parte del pubblico nerazzurro

Alla Pinetina sono stati lasciati striscioni di incitamento per i giocatori di Inzaghi, in particolare per i due più bersagliati dalla critica negli ultimi tempi, vale a dire Samir Handanovic e Lautaro Martinez. Uno dice: “Samir non ti curar di loro, la Nord è con te”. Dal secondo gol di Giroud nel derby, il portiere ha iniziato a fare una serie di errori, ma a quanto pare gli sono stati perdonati dai tifosi. C'è poi Lautaro, a secco da sette giornate e reduce dall'errore a porta vuota contro il Sassuolo. Anche per lui l'affetto incondizionato da parte della gente nerazzurra: “Lautaro forza, siamo con te”. “Con la forza si vincono le battaglie, col carattere si vince la guerra”è invece il messaggio indirizzato a tutta la squadra. L'Inter ha ancora un bonus da giocarsi, ha infatti da recuperare la gara con il Bologna che, in caso di vittoria, farebbe balzare i nerazzurri in testa alla classifica davanti ai cugini del Milan.