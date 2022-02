Inzaghi: "Inter, ora serve equilibrio. Scudetto? Non solo Milan e Napoli"

Dopo aver saltato le ultime due conferenze stampa di vigilia in campionato, contro Napoli e Sassuolo, Simone Inzaghi è tornato a parlare a poche ore dal match della 26ª giornata che vedrà l'Inter di scena venerdì 25 febbraio alle ore 21 sul campo del Genoa.

Inzaghi: "Non abbiamo la freschezza della prima parte di stagione" Il ko contro gli emiliani ha confermato il momento di difficoltà che stanno vivendo i campioni d'Italia, mascherato parzialmente da una classifica ancora positiva visti anche i risultati altrettanto deludenti di Milan e Napoli nell'ultimo turno, ma alla vigilia del match di Marassi Inzaghi ha spronato il gruppo a reagire in vista del rush finale del campionato: "Siamo in un momento molto importante, ma non ancora decisivo. Tutto è aperto, anche Juventus e Atalanta facendo un filotto di partite tornerebbero in corsa. Ultimamente abbiamo avuto defezioni per squalifiche e infortuni, se recupereremo tutti potremo tornare la squadra della prima parte di stagione. Nella parte centrale di campionato siamo stati meno vulnerabili, probabilmente eravamo più freschi mentalmente".

Orgoglio Inzaghi: "Siamo in linea con gli obiettivi" Il tecnico emiliano ha poi tenuto a difendere con orgoglio i risultati finora conseguiti, in Italia e in Champions League, ricordando anche la diffidenza di inizio stagione da parte dei media: "A inizio stagione la proprietà mi ha chiesto di mantenere una posizione in zona Champions, arrivare agli ottavi del torneo e provare a vincere la Supercoppa. Direi che siamo in linea. In questo momento ci serve equilibrio, l'ho visto nella società e nella squadra così come nei tifosi che domenica sono stati splendidi. Anche in estate c’erano allarmismi, ma anche quando vincevamo io ho sempre pensato a dove migliorare e lo stesso faccio adesso. Il Genoa è in salute, con il nuovo allenatore praticano un ottimo calcio, intenso. Sono molto organizzati, non sarà facile".