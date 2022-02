Dzeko: "Inter nel mio destino, potevo arrivare già due stagioni fa"

"Io e l'Inter? Una questione di destino. Magari avrei potuto diventare un giocatore nerazzurro due anni fa o sei mesi fa. Ma, come dico sempre, non è mai troppo tardi per vivere emozioni indimenticabili”. Parola di Edin Dzeko , protagonista della quinta puntata di “Careers”, in onda su Inter TV.

Dzeko: "Io e l'Inter? Era scritto nella storia"

Come prevede il format in questione, l’intervistato si trova a commentare una serie di foto che passano in rassegna e le parole di cui sopra si riferiscono a un’immagine dell’attaccante bosniaco (arrivato la scorsa estate per sostituitre Romelu Lukaku) col Biscione interista sullo sfondo. “Mi piaceva, appena arrivato a Milano, e ho deciso di postarla sui miei social”.

Quindi, un’immagine da ragazzino, datata 1998, in compagna di un pallone e di un gruppo di coetanei: “Ero a Cantù per un torneo nello stesso periodo della finale di Coppa Uefa con la Lazio. Vidi ovviamente la partita ed ero circondato da tifosi nerazzurri. Forse è proprio in quel momento che il destino ha incominciato a scrivere il mio futuro”.

Dzeko e i titoli con Wolfsburg e Manchester City

Quindi, uno sguardo al passato e a quella Bundesliga vinta nel 2009 con la maglia del Wolfsburg e nel 2012 col Manchester City di Roberto Mancini e compagno di squadra di Sergio Agüero, Carlos Tevez e Mario Balotelli: “Facevo coppia offensiva con Grafite, il miglior tandem del campionato tedesco con 54 reti realizzate. Vincere con quella maglia, non esattamente di primo piano in Germania, ebbe un valore incredibile. Così come successe tre anni dopo al City, all’ultimo secondo dell’ultima sfida col QPR: erano 44 anni che non succedeva”.