Marotta: "Conte? Non godo delle difficoltà altrui"

“Chi ci ha aiutato a vincere lo Scudetto l’anno scorso, resta nel nostro cuore”. Il direttore generale nerazzurri Giuseppe Marotta , nel presentare il match di Marassi contro il Genoa ai microfoni di Sky Sport, ha parlato tre grandi ex della storia recente dell’Inter – ovvero Antonio Conte, Romelu Lukaku e Achraf Hakimi – che no stanno attraversando un momento particolarmente esaltante.

Marotta: “Conte, Lukaku e Hakimi hanno fatto la storia dell’Inter

“Certamente – sottolinea Marotta, riferendosi al momento di "magra" in Premier League del tecnico salentino – non godiamo delle difficoltà altrui. Anzi. Conte, così come Lukaku e Hakimi, sono stati determinante per la vittoria del titolo dell’anno scorso e per questo non possiamo che portarli nel cuore. Detto questo, la stagione è lunga e sono certo che tutti e tre riusciranno a recuperare e a tagliare i rispettivi traguardi”.

“Anche l’Inter deve risollevarsi”

Quindi, una riflessione sull’Inter di oggi: “Dobbiamo pensare alla nostra stagione: anche noi stiamo attraversando un momento complicato, in cui gli ultimi risultati non ci hanno certo sorriso. Dobbiamo riuscire a risollevarci immediatamente”.