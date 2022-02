Inter, è il momento di Gosens: esordio nel derby? Correa quasi pronto

Sale l’attesa in casa Inter per vedere all’opera Robin Gosens, arrivato a gennaio dall’Atalanta per 22 milioni. La freccia tedesca ha ultimato il suo lungo percorso di recupero e sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la semifinale di andata di Coppa Italia contro il Milan, in programma martedì 1° marzo con fischio d'inizio alle 21.