Inter, Caicedo chiede una chance: "Voglio aiutare la squadra"

Arrivato all'Inter a gennaio, Felipe Caicedo ha finora giocato solo pochi minuti nel finale della partita contro il Genoa a Marassi. L'attaccante ecuadoriano, reduce da una prima parte di stagione negativa a causa dei diversi infortuni muscolari che lo hanno bersagliato in Liguria, sta lavorando per ritrovare la condizione giusta e scalare le gerarchie: in un attacco nerazzurro mai così in crisi potrà presto dire la sua.