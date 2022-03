Lorenzo Pirola operato d'urgenza per una torsione al testicolo

Prosegue all’insegna della sfortuna la stagione di Lorenzo Pirola . Il promettente difensore centrale di proprietà dell’ Inter , ma in prestito da due stagioni al Monza , è stato infatti operato d’urgenza nelle scorse ore a Camposampiero per una torsione del testicolo subita poche ore prima della gara della 28ª giornata di Serie B che i brianzoli hanno vinto nel finale a Cittadella.

Pirola, classe 2002, pilastro anche della nazionale Under 21, è stato operato nella notte di sabato. Le sue condizioni sono buone e il giocatore è già stato dimesso , come reso noto dal Monza attraverso un comunicato divulgato al termine del match del “Tombolato”: “Questa notte Lorenzo Pirola è stato operato d'urgenza presso l'Ospedale di Camposampiero per una torsione del testicolo. Il giocatore è già stato dimesso, sta bene ed è tornato a casa! Ti aspettiamo presto” si legge nel testo del comunicato del Monza come didascalia a una foto di Pirola in azione nel match contro il Pordenone.

Monza, doppia festa: Pirola sta bene e impresa a Cittadella

Una disavventura a lieto fine quindi per il Monza in un weekend importante per le ambizioni della squadra di Stroppa, tornata al successo in terra veneta dopo due partite grazie a un gol di Patrick Ciurria nonostante la doppia inferiorità numerica patita per tutto il secondo tempo per le espulsioni di Carlos Augusto e Giulio Donati. Il Monza si è così rilanciato in zona promozione diretta, distante ora solo quattro punti.

Pirola, dall'esordio in A con Conte all'avventura al Monza

Pirola è uno dei più promettenti prodotti del settore giovanile dell’Inter. Con la maglia nerazzurra ha debuttato in Serie A nel luglio 2020 contro la Spal durante la prima stagione dell’era Antonio Conte, per poi venire ceduto in prestito al Monza. L’anno e mezzo trascorso in biancorosso è però stato attraversato da tanti problemi fisici, ultimo dei quali un infortunio al ginocchio che l’ha costretto ad un’operazione in artroscopia il 7 gennaio.