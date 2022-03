Inter verso Liverpool: Perisic in gruppo al 100 per cento

Domenica di lavoro per l' Inter , ad Appiano Gentile, a due giorni dalla trasferta di Anfield Road contro il Liverpool . I nerazzurri sono chiamati a provare a ribaltare lo 0-2 di San Siro per accedere ai quarti di finale di Champions League. Simone Inzaghi arriva dall'ottima prestazione contro la Salernitana, terminata 5-0 con tripletta di Lautaro Martinez e doppietta di Edin Dzeko . Serviranno anche e soprattutto i gol degli attaccanti per provare a espugnare il fortino dei Reds.

Inter: tutta la dirigenza alla Pinetina

A dimostrazione di quanto sia importante il momento della stagione per l'Inter, a seguire l'allenamento domenicale c'era la dirigenza al gran completo: Marotta, Ausilio e Baccin. L'impegno europeo è particolarmente sentito in casa nerazzurra e ogni piccolo dettaglio può dare la carica giusta per provare a spaventare il Liverpool e magari a riequilibrare la sfida. Inzaghi potrà schierare la miglior formazione, dopo che sono tornati a disposizione anche Correa e Gosens. Ma vediamo quali potrebbero essere le soluzioni del tecnico.

Inter: a centrocampo dubbio su chi sostituirà Barella

Ivan Perisic è perfettamente recuperato dopo il fastidio muscolare che ne aveva consigliato lo stop contro la Salernitana. Anche oggi si è allenato in gruppo per tutta la durata della seduta e dovrebbe essere titolare contro gli inglesi. Gosens potrebbe essere il cambio giusto se Perisic a un certo punto dovesse trovarsi a corto di fiato e di gambe. Resta, invece, un ballottaggio a centrocampo tra Gagliardini e Vidal per chi sostituirà lo squalificato Barella. Il primo è favorito per l'esperienza internazionale. Resta, ma solo come soluzione d'emergenza, anche la carta Vecino.