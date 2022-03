Inter, Bastoni annuncia le nozze con Camilla Bresciani: "Noi, per sempre, felici"

L' Inter riparte di slancio dopo la goleada contro la Salernitana e fa il pieno di entusiasmo in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool, in programma martedì 8 febbraio ad Anfield. I nerazzurri hanno ritrovato i gol di Lautaro Martinez , ma festeggiano anche un significativo evento extra-campo.

Inter, il momento magico di Alessandro Bastoni

Il titolo di campione d'Europa con l'Italia in estate, al termine della prima stagione da titolare inamovibile della difesa dell'Inter, l'annata successiva iniziata su livelli di rendimento ancora più alti. E ora anche un momento straordinario a livello personale. Se il futuro è di Alessandro Bastoni, anche il presente sorride non poco al difensore classe '99.

Alessandro Bastoni annuncia le nozze

Il prodotto del vivaio dell'Atalanta, colonna dell'Inter di Simone Inzaghi, ha infatti annunciato su Instagram che convolerà a breve a nozze con la fidanzata storica Camilla Bresciani. "Noi, per sempre, felici": il semplice messaggio postato da Bastoni, come didascalia a una dolcissima foto che ritrae le mani intrecciate dell'ex difensore del Parma e della donna che lo scorso 21 gennaio ha dato alla luce la prima figlia della coppia, Azzurra Agnese. Un evento che Bastoni aveva festeggiato con 12 giorni di anticipo, esultando con il dito in bocca dopo il gol realizzato alla Lazio il 9 gennaio.