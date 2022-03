Klopp: "Noi in vantaggio 2-0 sull'Inter? E' il risultato più ribaltato nel calcio..."

“Il 2-0 dell’andata? In generale, si tratta del vantaggio che viene ribaltato più spesso nel calcio. Se si pensa di essere a metà strada, si sta inevitabilmente percorrendo quella sbagliata. Guai a dare qualcosa per scontato in Champions e contro una squadra come l’Inter”. E’ il solito Jürgen Klopp quello che ha appena finito di parlare nella conferenza stampa di vigilia del match contro l’Inter , valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma domani – martedì 8 marzo 2022 – ad Anfield Road alle 21.

Il tecnico dei Reds ha così proseguito: “L’andata a San Siro, come si sa, è stata difficilissima e il risultato non deve ingannare. Siamo perfettamente consapevoli delle qualità dell’Inter e del fatto che i nerazzurri vengano da un successo per 5-0 in campionato. Verranno qui per vincere, ma noi faremo lo stesso. Non imposteremo la gara sulla difensiva”.

Klopp su Salah: “Col West Ham non l’ho tolto perché pensavo all’Inter”

Thiago Alcantara, Joel Matip e Roberto Firmino in via di ripresa? “Tutti e tre si sono allenati ieri, ma onestamente non so se verranno schierati, devo ancora valutare con attenzione. Impegni ravvicinati? Pesano molto per la mia squadra, così come agli altri top club inglesi. Credo sia giusto, ancorché fondamentale, che la Premier League adotti in via permanente le 5 sostituzioni come negli altri campionati europei”.

Salah è stato tolto nella partita contro il West Ham. In casa Liverpool si pensava già all’Inter: “Assolutamente no – chiosa Klopp – Momo ha lo stesso trattamento degli altri giocatori e in più ho avuto in quel momento l’opportunità di inserire maggior freschezza con Diogo Jota”.