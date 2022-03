Inter: multa da 20 mila euro dalla Uefa

Oltre che lo 0-2 sul campo, l' Inter deve subire anche una multa in riferimento alla partita di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool di Klopp . La Uefa si è espressa proprio alla vigilia del ritorno della squadra di Inzaghi in quel di Anfield. A rendere noto il valore della sanzione è stata la Commissione disciplinare dell'organismo calcistico europeo.

Inter: 8 mila euro per l'accensione dei fuochi d'artificio

In totale, l'Inter dovrà sborsare 20 mila euro, così suddivisi: 8 mila per l'accensione di fuochi d'artificio, 12 mila per il blocco dei passaggi pubblici all'interno dello stadio. Secondo le normative Uefa, tutti i passaggi pubblici come corridoi, scale e uscite devono essere liberi da qualsiasi ostacolo che potrebbe impedire il libero flusso degli spettatori. Anche l'Atalanta è stata sanzionata dalla Uefa, di 7 mila euro, per aver acceso fuochi d'artificio nella gara di andata contro l'Oympiakos, a Bergamo, per l'Europa League.