Caso tatuaggio, Skriniar spegne la polemica: "Lo hanno scoperto dopo quattro anni"

Milan Skriniar è stato uno dei migliori dell’ Inter che ha espugnato il campo del Liverpool , senza però riuscire a centrare la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Il difensore slovacco ha retto le sorti della difesa nerazzurra al cospetto del fortissimo attacco dei Reds, che è incappato in una serata a metà tra la scarsa ispirazione e la sfortuna, visti i due pali colpiti da Mohamed Salah.

Tuttavia all’indomani del match di Anfield Skriniar , che si è confermato tra i leader del gruppo nerazzurro essendo stato tra i primi a presentarsi davanti alle telecamere per esortare il gruppo a voltare pagina dopo la bella, ma infruttuosa, prestazione, è finito al centro di un polverone mediatico causato dall’esposizione di un tatuaggio che campeggia in bella mostra sul petto del difensore slovacco e che ritrae un braccio di ferro tra il Diavolo e Gesù .

Skriniar, Ibrahimovic e il giallo del tatuatto

L’argomento è rapidamente finito tra i Trend Topics della giornata, tanto per il suo contenuto indubbiamente forte che ha turbato più di qualcuno dal punto di vista religioso, quanto perché la stessa immagine, anzi… riveduta e corretta, fu postata su Instagram da Zlatan Ibrahimovic nel dicembre 2019, quindi ai tempi in cui l’attaccante svedese era ancora in forza ai Los Angeles Galaxy, “ovviamente” con la propria immagine al posto di quella di Gesù.