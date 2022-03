Inter, Brozovic sta bene: gli accertamenti hanno escluso lesioni

MILANO - Sospiro di sollievo per Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato non ha lesioni al polpaccio destro: lo hanno certificato gli esami ai quali si è sottoposto stamani. Per un paio di giorni lavorerà a parte, ma la speranza di averlo domenica sera per il posticipo di Torino contro i granata c'è. Una buona notizia per Inzaghi che dovrà fare a meno di De Vrij, anche lui ko ad Anfield per un risentimento al polpaccio sinistro. Brozovic è un elemento fondamentale per lo scacchiere nerazzurro e, anche se rispetto a martedì tornerà Barella (squalificato in Champions), l'obiettivo è mettere a disposizione anche il croato che finora ha saltato due incontri (con il Sassuolo in campionato e l'Empoli in Coppa Italia) entrambi per squalifica. La missione sembra possibile, altrimenti Marcelo tornerà contro la Fiorentina nell'ultima match prima della sosta.