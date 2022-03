Inter, la profezia di Allegri: da allora 6 punti in 6 partite

Era più o meno un mese fa, il 13 febbraio, la Juve aveva appena strappato il pari in extremis sul campo dell' Atalanta e Massimiliano Allegri dovette rispondere alle solite domande sullo scudetto. Chi lo vincerà? La Juve è fuori dalla lotta per il titolo? Il tecnico livornese non si sottrasse ai quesiti e, anzi, si sbilanciò tantissimo su chi – secondo lui – avrebbe alla fine tagliato per il primo il traguardo: l ' Inter .

Allegri: ma fu una profezia o una gufata?

Allegri era sicuro il 13 febbraio: “Non si tratta di essere scaramantico, ma secondo me il campionato lo vince per forza l'Inter. Lo possono perdere solo loro, hanno la rosa migliore”. Bum. Da allora, 6 punti in 6 partite per la squadra di Simone Inzaghi. Insomma, è stata davvero una profezia o una gufata? A questo punto, è lecito domandarselo. Anche se per la Juve gli avversari si chiamano pure Milan e Napoli. E Allegri continua a sostenere che la sua squadra non sia in lotta per lo scudetto. Ieri sera, dopo l'1-1 con il Torino, l'Inter ha perso anche il comando virtuale della classifica, essendo a -4 dal Milan con una partita in meno.

Allegri e Spalletti: sortilegio anti Inter

Sempre Allegri, quel giorno, si dilungò sul discorso titolo, aggiungendo: “Lo dico da settembre, l'Inter è la squadra più forte. Non gufo. Ha ragione Spalletti sulla loro forza”. Una specie di macumba degli avversari dei nerazzurri, quindi. Non solo Allegri, ma anche Spalletti, che invece è decisamente in lotta per lo scudetto. Tocca ora alla squadra di Inzaghi passare oltre anche a queste frasi, momenti in cui sicuramente i tifosi della Benemata avranno toccato ferro. Da allora, però, una sola vittoria, contro la Salernitana, in campionato, e l'eliminazione dalla Champions League. Vuoi vedere che Allegri...?