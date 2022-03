Inter, Brozovic si allena ancora a parte: Fiorentina sempre più a rischio

Fiorentina in casa prima della sosta e Juventus in trasferta a inizio aprile. Le ambizioni di scudetto dell’Inter passeranno dal doppio, probante test contro viola e bianconeri, che saranno però intervallati dalla sosta per gli impegni delle Nazionali, che toglieranno a Simone Inzaghi buona parte della rosa.

Inter, si lavora in attesa della Fiorentina La delicatezza del momento della stagione dell’Inter è quindi intuibile, in una fase in cui i campioni d’Italia non riescono a ritrovare la fluidità di gioco e i risultati che avevano contrassegnato i primi mesi dell’annata. A rendere ancora più delicato l’avvicinamento alla gara contro la formazione di Italiano sono poi le condizioni di Marcelo Brozovic, la cui presenza in campo sabato sera a San Siro è tutt’altro che certa.

Ancora allenamenti a parte per Brozovic Dopo aver saltato la gara contro il Torino a causa del risentimento al polpaccio rimediato a Liverpool, nonostante gli esami strumentali ai quali è stato poi sottoposto il croato abbiano dato esito negativo, Brozovic ha svolto solo terapie e lavoro personalizzato durante la settimana. Solo nelle ore immediatamente precedenti alla partita contro la Fiorentina il giocatore effettuerà il test decisivo provando ad allenarsi con i compagni.