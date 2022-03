Inter, per la stagione 2022-2023 nuovo sponsor e tornano le strisce verticali

La nuova stagione calcistica non è ancora alle porte, ma non è neppure così lontana o comunque non abbastanza perché gli apparati marketing delle società non inizino a programmare il futuro, a cominciare dalle nuove maglie dell’annata 2022-2023.

Inter, per la stagione 2022-2023 tornano le strisce verticali A tal proposito uno dei siti di riferimento sul tema, 'Footyheadlines.com', ha fornito interessanti anticipazioni sulla divisa “Home” dell’Inter. In base a quanto trapela la prima maglia dei nerazzurri per la prossima stagione tornerà alle strisce verticali tradizionali, dopo l’inedito esperimento attualmente in uso con il motivo a pelle di serpente che risalta insieme al nuovo logo del club. oltre ovviamente allo scudetto. Le strisce saranno blu e di un nero più chiaro rispetto ad un’altra anticipazione uscita qualche settimana fa.

Inter, nuovo sponsor in arrivo? Un ritorno alla tradizione e alla classicità che non potrà che far piacere ai tifosi, magari meno convinti della decisione di rendere meno azzurre e più “blu elettrico” il colore delle strisce che affiancheranno quelle nere. L’ufficialità sulle maglie dell’Inter per la stagione 2022-2023 arriverà comunque solo nelle prossime settimane, così come indicazioni più precise riguardo l’eventuale nuovo main sponsor.