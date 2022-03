Inter, non è tempo per i rinnovi: testa solo al campionato

MILANO - L'Inter ha molti giocatori importanti in scadenza di contratto, ma per il momento di rinnovi non se ne parla. Ogni energia della rosa deve essere concentrata sul campionato e sulla rincorsa al Milan: questa la scelta della società. Dunque né Perisic, né Handanovic, né Skriniar parleranno di prolungamento prima della fine del campionato. Dalla lista è scluso Brozovic, ma solo perché le trattative sono giute al traguardo da un pezzo e si tratta solo di dare l'annuncio della sua permanenza in nerazzurro. Forse la vicenda si concluderà durante la sosta per le Nazionali, così da dare anche una spinta positiva al gruppo che si ritroverà ad Appiano Gentile martedì. Due i giorni di riposo concessi dunque da Simone Inzaghi, che ritroverà il gruppo privo dei dodici nazionali convocati in giro per il mondo ed inizierà la preparazione del big match contro la Juventus previsto alla ripresa. Nessuna ramanzina alla squadra è stata fatta dal tecnico dopo il pareggio interno con la Fiorentina, come accaduto dopo quello arrivato in casa del Torino. Stavolta Inzaghi spera di avere più fortuna con il suo approccio "soft", visto che l'ultima volta non pare sia andata benissimo...