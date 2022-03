Ajax, Ten Hag giustifica Onana: "Deve riprendere il ritmo partita"

L’Ajax è stato eliminato a sorpresa dalla Champions League dopo aver perso di misura il ritorno degli ottavi di finale contro il Benfica. Alla 'Crujiff Arena' ai Lancieri non è bastato dominare il match, perché i lusitani hanno fatto il colpaccio grazie a un colpo di testa di Nunez, che ha approfittato di un vistoso errore in uscita di André Onana.

L'Ajax si rituffa sul campionato dopo la delusione in Champions Per l’Ajax non c’è comunque tempo per voltarsi indietro, perché la stagione è ancora lunga e la lotta per la vittoria del campionato è aperta a più squadre, visto che il Psv insegue a pochi punti e all'orizzonte c'è la sfida contro il Feyenoord. La salute del calcio olandese è espressa dall’ottimo rendimento che le big della Eredivisie stanno avendo nelle coppe europee, con gli stessi Psv e Feyenoord ancora in corsa in Conference League e il Vitesse che ha sfiorato l’impresa contro la Roma nella stessa manifestazione.

Ten Hag, retroscena su Onana Rispetto alle rivali l’Ajax potrà concentrarsi solo sul campionato, ma le prestazioni non convincenti di Onana stanno preoccupando i tifosi, già delusi per la decisione del portiere di lasciare Amsterdam a parametro zero per trasferirsi all’Inter. Intervistato da 'Espn', il tecnico ajacide Erik Ten Hag ha rivelato di avere parlato a lungo con il portiere camerunese dopo la brutta serata contro il Benfica: “Io e il mio staff abbiamo avuto un lungo colloquio con André. La partita contro il Feyenoord è vicina e certe gare non devono essere preparate troppo, tocca ai ragazzi”.