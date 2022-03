Inter, Lautaro Martinez ha il Coronavirus: il comunicato dell'Argentina

Piove sul bagnato in casa Inter . Con il primo posto in classifica sempre più lontano e la crisi di risultati ammessa da Simone Inzaghi dopo il pareggio contro la Fiorentina e i sette punti raccolti nelle ultime sette partite, dall'Argentina arriva la notizia della positività al Coronavirus di Lautaro Martinez .

Lautaro positivo, allarme per Juve-Inter

Il Toro non giocherà quindi contro Venezuela e Ecuador, ultime partite per la Seleccion nel girone di qualificazione verso Qatar 2022, al quale l'Argentina è già qualificata. L'attaccante dovrà rispettare il periodo di quarantena in patria e a questo punto per Simone Inzaghi e per tutto l'ambiente interista scatta l'allarme in vista della partita in casa della Juventus del 3 aprile.

Inter, per Lautaro Martinez media di quasi un gol ogni due partite in stagione

Nonostante il vistoso calo di rendimento nel 2022, infatti, con solo tre gol realizzati in campionato, tutti contro la Salernitana, Lautaro Martinez resta infatti per distacco il miglior cannoniere della stagione interista, con 14 reti in 27 partite di campionato. Il numero 10 nerazzurro ha inoltre già segnato in stagione alla Juventus, trasformando il calcio di rigore che ha aperto le marcature nella finale di Supercoppa Italiana giocata lo scorso 12 gennaio e vinta poi dall'Inter ai supplementari per 2-1 grazie ad un gol dI Alexis Sanchez.