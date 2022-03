Carnevali: "Inter una delle prime a chiedere informazioni su Scamacca"

"Non ci sono state, fin qui, offerte particolari per Gianluca Scamacca . Diciamo però che l'Inter è stata una delle prime società a chiederne informazioni". Parola di Giovanni Carnevali , amministratore delegato del Sassuolo .

Carnevali: "Per Scamacca tra le prime a muoversi è stata l'Inter"

Il dirigente neroverde ha aggiunto: "Non abbiamo grandi necessità di vendere e Scamacca non è l'unico per il quale abbiamo richieste: ci sono anche Maxime Lopez e Hamed Junior Traoré, ma non è detto che ci saranno cessioni. Possiamo anche decidere di mantenere l'ossatura attuale della squadra e proseguire in questo senso. Abbiamo tutto il tempo di fare le nostre valutazioni da qui alla fine della prossima estate".

Carnevali scherza: "La Juve ha chiesto informazioni per Raspadori? Il Sassuolo lo farà per Dybala"

Quindi, Carnevali la butta sul ridere: "La Juventus ha chiesto informazioni su Giacomo Raspadori? Beh, vorrà dire che noi, a questo punto, le chiederemo per Paulo Dybala. Scherzi a parte, coi bianconeri abbiamo sempre fatto interessanti e proficue operazioni di mercato, l'ultima delle quali ha riguardato Manuel Locatelli. Se ci saranno altre condizioni particolarmente favorevoli, non esiteremo a prenderle in considerazione".