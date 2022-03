Il Cile si aggrappa a Vidal. Pinilla: "È il nostro leader"

A far sperare il Cile e i suoi tifosi è il ritorno di Arturo Vidal , che non indossa la maglia della nazionale dall’infausta giornata del 17 novembre quando si fece espellere in casa dell’ Ecuador dopo appena 13 minuti per un’entrataccia su Felix Torres, incappando in una squalifica di due turni che gli ha fatto perdere le gare contro Argentina, persa 2-1, e Bolivia, vinta dal Cile per 3-2.

Pinilla su Vidal: "Per noi è fondamentale"

A caricare il centrocampista dell’Inter è un ex compagno di nazionale dei tempi d’oro, nonché vecchia conoscenza del calcio italiano, come Mauricio Pinilla, volato a Rio de Janeiro per assistere alla gara contro il Brasile e qui intervistato da 'Redgol': “Sappiamo di dover portare a casa almeno un punto per continuare a sperare e ci aggrappiamo anche al ritorno di Arturo. Vidal per noi è un giocatorè fondamentale, non solo dal punto di vista tecnico, ma per quello che mette in campo, per la grinta e l’impegno che mette in ogni partita e per come sa trascinare i compagni. Gli ho parlato ed è molto ottimista, mi ha detto che è venuto qui per vincere”.