McCoist non ha dubbi: "Conte allenatore ideale per il Manchester United"

Pochi giocatori al mondo come Ally McCoist, leggendario attaccante scozzese e bandiera dei Glasgow Rangers per quasi 20 anni, hanno legato il proprio nome ad una sola squadra in vesti diverse e in momenti molto diversi della storia del club.

Ally McCoist, leggenda dei Rangers in campo e in panchina Miglior cannoniere della storia della squadra protestante della capitale scozzese, nella quale ha giocato tra il 1982 e il 1998 facendo incetta di titoli nazionali, l’ex attaccante della nazionale scozzese ha poi allenato i Gers tra il 2011 e il 2014 nel momento più difficile della storia del club, precipitato in quarta divisione dopo il fallimento e portato in due anni in seconda divisione, prima di lasciare l’incarico. Insomma, McCoist sa bene da dove ripartire per far rinascere una squadra e una società in difficoltà così, intervistato da 'FourFourTwo', lo scozzese non ha dubbi su chi possa essere l’allenatore ideale per rilanciare il Manchester United, alla caccia di un top manager che nella prossima stagione prenda il posto del traghettatore Ralf Rangnick: Antonio Conte.

McCoist: "Conte sa creare gruppi vincenti" “Penso che lo United abbia perso un bel treno non scegliendo Conte a fine 2021 quando fu esonerato Solskjaer - il parere di McCoist, secondo il quale l'ex allenatore di Juventus e Inter darebbe più garanzie rispetto a Erik Ten Hag, dato per il favorito per la panchina di Old Trafford - Normalmente i treni non ripassano, ma magari questa volta succede… L’unica cosa che Conte chiede alle proprie società è una buona base economica per investire e non so se il Tottenham saprà dargliela in estate, alcune interviste che ha rilasciato mi fanno pensare che potrebbe andare via. Ritengo che sia l’allenatore giusto per lo United, che ha grandi giocatori, ma non è una squadra: Conte è straordinario nel creare gruppi vincenti".