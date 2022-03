Juve-Inter, Lautaro ok: in gruppo. Brozovic e De Vrij ancora a parte

Anche se il primo allenamento al completo della settimana si svolgerà solo giovedì 31, a tre giorni dalla super sfida contro la Juventus , in casa Inter la preparazione al derby d’Italia è ufficialmente entrata nel vivo da martedì, giorno in cui la squadra di Simone Inzaghi ha sostenuto la prima seduta della settimana che si concluderà con l’attesissima partita dell’Allianz Stadium.

Per il tecnico nerazzurro è quindi ancora presto per pensare alla formazione che cercherà di interrompere la lunga serie positiva della squadra di Allegri per provare a rilanciarsi nella corsa scudetto , ma è chiaro che la stessa sussistenza di dubbi circa la possibilità di schierare l’undici titolare è legata alle imperfette condizioni fisiche di alcuni dei tasselli chiave della rosa interista.

Brozovic e De Vrij a parte: allarme per Inzaghi

Il riferimento è a Marcelo Brozovic e a Stefan De Vrij, che non hanno potuto rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali a causa degli infortuni al polpaccio rimediati nel ritorno degli ottavi di Champions League contro il Liverpool. Il croato e l’olandese sono quindi rimasti a lavorare ad Appiano durante la sosta, ma anche nella giornata di martedì hanno sostenuto una seduta differenziata: è ancora presto per far scattare l’allarme, ma già per mercoledì si attende il rientro in gruppo di entrambi, in caso contrario la loro presenza contro la Juve inizierà a essere in dubbio.

Inter, Lautaro Martinez si allena in gruppo

Tutto ok invece per Lautaro Martinez, che dopo essere risultato negativo al tampone di controllo al Coronavirus, ha sostenuto insieme ai compagni di squadra l’intera seduta di allenamento di martedì. Non ci sono quindi dubbi circa la sua presenza in campo dal primo minuto contro la Juve, quasi sicuramente in coppia con Edin Dzeko, visto che gli altri attaccanti nerazzurri, Alexis Sanchez e Joaquin Correa, saranno gli ultimi dei nazionali a tornare in Italia dopo gli impegni con Cile e Argentina nell’ultima giornata del girone sudamericano di qualificazione al Mondiale.