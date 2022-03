Inter, Onana trascina il Camerun ai Mondiali: "I sogni diventano realtà"

L' Inter sorride per la serata memorabile del suo futuro portiere André Onana : con una prestazione strepitosa contro l' Algeria , l'estremo difensore dell' Ajax ha trascinato il suo Camerun ai Mondiali di Qatar 2022 . Reduce da alcune prestazioni decisamente deludenti, che avevano fatto tremare i polsi ai suoi futuri tifosi nerazzurri, Onana ha rassicurato il mondo interista sfoderando alcune parate decisive per i Leoni Indomabili , che si sono imposti ai supplementari grazie alla rete al 124' di Toko Ekambi.

Inter, Onana: "I sogni diventano realtà"

"I sogni diventano realtà - ha scritto orgoglioso Onana su Twitter -. Difenderemo il nostro Paese ai Mondiali in Qatar. I leoni non mollano mai, fino all'ultimo respiro c'è speranza. L'impossibile non è camerunese". Il portiere del Camerun ha effettuato una decina di parate, di cui quattro decisive e una sul milanista Bennacer, regalando ai Leoni Indomabili la loro ottava partecipazione ai Mondiali, record assoluto per il continente africano. L'Inter lo aspetta a braccia aperte.