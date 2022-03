Tifosi Inter, niente trasferta con la Juve: la curva Nord sabato ad Appiano

MILANO - La Curva Nord non cambia idea: domenica sera gli ultras nerazzurri non saranno all'Allianz Stadium per la gara contro la Juve che varrà una bella fetta di scudetto per la formazione di Inzaghi. Colpa del caro biglietti (un tagliando per il settore ospiti costa 55 euro), del numero di biglietti messi a disposizione (solo 500 su un totale di 1.077 a disposizione di tutti gli interisti del mondo; la parte superiore del settore ospiti è stata riservata ad altri, non ai supporters nerazzurri, come era successo contro la Fiorentina) e delle modalità scelte per poterlo acquistare (necessaria la registrazione allo store ufficiale dei biglietti bianconeri; stimati 30' per fare un biglietto e stamparlo). Questo però non vuol dire che Handanovic e compagni saranno lasciati soli: la Nord ha infatti deciso di andare a incoraggiare la squadra prima della partenza di Torino e saranno in tanti quelli che sabato pomeriggio si ritroveranno davanti ai cancelli della Pinetina per manifestare il loro affetto alla formazione di Inzaghi. Un atto d'amore nella speranza che i nerazzurri tornino dallo Stadium con una vittoria che manca da 10 anni.