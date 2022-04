Djorkaeff: "In Francia abbiamo tanti Mbappé"

Il motivo per cui la Francia sarebbe favorita in Qatar ha un nome e un cognome: Kylian Mbappé . L'attaccante parigino è una pedina fondamentale del PSG ed è corteggiato ormai da tempo da molti club europei, tra cui il Real Madrid . Ma è con la Nazionale francese che il giovane talento si è distinto: quando già nel 2018, a soli 20 anni, si è laureato campione del mondo.

Si tratta di una rivoluzione generazionale. Insomma, non è più dell'era di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo che si dirigono verso quello che probabilmente sarà il loro ultimo grande torneo. Ma è arrivato il momento dell'attaccante classe '98, alla guida della propria Nazionale in Coppa del Mondo.

L'ex Inter punta sui giovani talenti "alla Mbappé"

E l'ex trequartista dell'Inter, Youri Djorkaeff, ha confermato questa tendenza. "Non dovremmo mai guardare indietro, dovremmo guardare avanti - ha spiegato nel corso di un'intervista alla stampa francese - verso i tanti Mbappé che ci sono e a tutti quelli che arriveranno. Ne abbiamo tanti in Francia". Il campione del mondo 1998, sostiene di aver notato il talento e lo spirito d'iniziativa del giovane francese già quattro anni fa, con il trionfo in Russia. "E anche grazie a lui la squadra di Didier Deschamps sarà di nuovo tra le favorite in Qatar quest'anno", sostiene. "Nonostante tutti i loro grandi successi raggiunti con i propri club, Messi ha raggiunto una finale con l'Argentina, ma né lui né Ronaldo hanno mai segnato in una partita a eliminazione diretta della Coppa del Mondo".