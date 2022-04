Juve-Inter, le statistiche: a Torino 15 vittorie nerazzurre

Prosegue la marcia di avvicinamento a Juve-Inter . Il derby d'Italia è uno dei grandi classici della Serie A , con le due squadre che si affronteranno per la terza volta in stagione, la prima all' Allianz Stadium . La 31^ giornata di campionato, metterà a confronto il miglior attacco (i nerazzurri con 62 reti), e la miglior difesa casalinga (i bianconeri con soli 9 gol al passivo). La squadra di Inzaghi è reduce da 4 pareggi in altrettante trasferte disputate, mentre la compagine di Allegri ha una striscia di imbattibilità che dura da 16 turni .

Juve-Inter: 15 i successi nerazzurri a Torino

La gara in programma domenica sarà la numero 178 tra le due squadre. Il bilancio è favorevole alla Juve, la quale ha avuto la meglio in 85 occasioni, mentre i nerazzurri contano 47 vittorie. Sono invece 45 i risultati di parità, con le due squadre che potrebbero pareggiare entrambe le sfide di Serie A per la quarta volta nella storia. In casa della Juventus, l'Inter ha vinto 15 volte, con diversi marcatori illustri: da Giuseppe Meazza a Sandro Mazzola, fino ad arrivare a Julio Cruz e Diego Milito. Contro i bianconeri, Edin Dzeko ha segnato in carriera tre reti in Serie A, due volte in gol Alexis Sanchez e Felipe Caicedo, una Lautaro Martinez.