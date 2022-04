Marotta: "Dybala? Non è l'unico giocatore a scadenza nella Juve"

Dybala-Inter, Marotta: "Prendiamo atto del divorzio dalla Juve"

Tra le squadre avvicinate all'argentino, che sarà svincolato tra due mesi e mezzo, c'è proprio anche l'Inter, ma nel prepartita l'amministratore delegato dei nerazzurri Giuseppe Marotta, grande ex della serata, ha chiuso la porta all'arrivo a Milano di Dybala: “Dybala viene avvicinato a me perché lo conosco bene avendolo avuto alla Juve, ma non posso permettermi di entrare nelle dinamiche del suo mancato rinnovo. Prendo atto della notizia come sportivo, ma niente di più".

Inter, Marotta blinda l'attacco: "Siamo contenti dei nostri giocatori"

Marotta ha dribblato il tema del futuro di Dybala spostando l'attenzione sugli altri possibili svincolati illustri nella rosa della Juve. E non solo...: "Il nostro attacco attuale ci soddisfa appieno e abbiamo anche giovani in presitto che stanno facendo bene come Satriano, quindi non abbiamo urgenze in questo reparto. Dybala peraltro non è l’unico svincolato che c’è nella Juve e anche altre squadre come il Milan ne hanno”.