Inter, Bonolis: "Juve arrabbiata? Non fa male un'inca...tura ogni tanto"

Il tifoso vip dell' Inter Paolo Bonolis in un'intervista a Radio Radio ha festeggiato il successo dei nerazzurri nel derby d'Italia giocato a Torino, e non ha risparmiato una punzecchiatura nei confronti della Juve , furente per alcune decisioni dell'arbitro Irrati: "Ogni tanto un'inca...tura non fa male".

Inter, Bonolis: "Rabbia Juve? C'è chi porta cicatrici da decenni"

Il conduttore Mediaset si è riferito alle diverse polemiche arbitrali che hanno fatto da contorno al match dell'Allianz Stadium, dal rigore di Calhanoglu assegnato e ripetuto dopo il primo errore del turco, al penalty negato nella ripresa allo juventino Zakaria: "Ci sono state decisioni arbitrali confuse e contorte - ha ammesso Bonolis -. Match risolto da un episodio curioso. Il rigore per l'Inter c'era. Poi si è scatenata un'orgia davanti a Szczesny che ha portato alla ripetizione del rigore di Calhanoglu. I tifosi juventini sono arrabbiati? Posso capirlo, ma un’inca...tura ogni tanto non fa male. C’è chi porta cicatrici da decenni, quindi può anche capitare che la luna giri di traverso. Non è successo nulla di incredibile".

Bonolis: "Brutta partita, Inter speculativa"

"Sinceramente ho visto una brutta partita da parte di tutti - ha spiegato Bonolis -. L’Inter ha giocato in maniera speculativa, la Juventus ha attaccato tirando però pochissimo in porta, e l’arbitro ha fatto più caciara che altro". Grazie alla vittoria in casa dell'arcirivale, l'Inter si è rilanciata in chiave scudetto salendo a 63 punti, a -3 dal duo di testa composto da Napoli e Milan (in campo lunedì sera contro il Bologna): i prossimi due impegni vedranno i nerazzurri di Inzaghi impegnati contro il Verona a San Siro e lo Spezia in Liguria.