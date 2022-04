Inter, Calhanoglu: " Rigore con la Juve? Il più importante della carriera"

MILANO - Hakan Calhanoglu ha deciso dagli undici metri il big match della 31 ª giornata di serie A fra Juve e Inter: il trequartista nerazzurro, che ha realizzato sinora sette reti in campionato (conditi da otto assist), ha commentato così a SportMediaset il match coi bianconeri e la sua realizzazione dal dischetto: ""E' stato il rigore più importante della mia carriera , in questa partita volevamo vincere. Il primo l'ho sbagliato, ma ero in fiducia e ho segnato il secondo. L'importante è avere vinto. Lasciare il secondo tiro a qualcun altro? Assolutamente no, avevo fiducia in me e nel mio tiro", afferma il turco.

"Perchè ho chiesto scusa dopo il gol? Per il mio primo errore, so quanto i tifosi tengono al match", afferma Calhanoglu, che aggiunge: "Vittoria importante? Un match che ci dà carica in più, non era facile. Non abbiamo fatto la miglior partita della stagione ma non ci interessa, servivano tre punti e così è stato". La testa è già al prossimo match col Verona: "Non dobbiamo abbassare la guardia, è una partita che non si può sbagliare". Una chiosa sulla lotta scudetto e sul suo futuro: "Crediamo allo scudetto, non mi piace parlarne troppo ma lotteremo fino alla fine del campionato. I miei obiettivi futuri? Restare all'Inter per vincere...e non farmi male", conclude il numero 20 di Inzaghi.