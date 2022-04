Trasferimento all'Inter, De Vrij vince la causa con l'agenzia

Stefan De Vrij , difensore olandese dell' Inter , ha vinto la causa contro la sua vecchia agenzia di procuratori. Il giocatore si era rivolto al tribunale per le cifre chieste come commissione in seguito al suo trasferimento dalla Lazio all'Inter a parametro zero. De Vrij sosteneva infatti che i 7,5 milioni di euro richiesti e ricevuti dalla Seg per portarlo in nerazzurro costrinsero la società a proporre al ribasso la cifra del suo attuale stipendio, a sua insaputa.

De Vrij: sì al risarcimento dal tribunale

De Vrij aveva dunque chiesto una sorta di risarcimento perché l'agenzia non era intervenuta nella trattativa per favorirlo, ma per favorire se stessa. Il tribunale di Amsterdam oggi ha dato ragione al giocatore dell'Inter: ha confermato come la sua richiesta fosse valida e ha condannato la Seg a risarcirlo per 4,75 milioni di euro, una cifra buona, ma inferiore ai 10 milioni che erano stati richiesti dagli avvocati del difensore (all'inizio addirittura erano stati 20). Il trasferimento ebbe luogo nell'estate del 2018. Per il Tribunale di Amsterdam, la Seg ha agito in modo fraudolento, senza aver messo a conoscenza De Vrij su tutti i dettagli della trattativa. Una vittoria importante anche se non totale perché si è stabilita l'impossibilità di stabilire quanto i nerazzurri avrebbero riconosciuto a De Vrij, nel caso in cui fosse stato a conoscenza dell’elevata commissione per la Seg.