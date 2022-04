Inter, che sorpresa: alla Pinetina c'è Tevez!

INVIATO AD APPIANO - Un "Apache" alla Pinetina. Stamani per assistere all'allenamento degli uomini di Inzaghi si è presentato Carlitos Tevez, l'ex fuoriclasse argentino della Juventus e del Boca che ha deciso di intraprendere la carriera di allenatore e si sta aggiornando guardando i metodi di lavoro di colleghi italiani e stranieri. La scorsa settimana era a Torino e ha assistito anche a Juventus-Inter. Prossima tappa del suo viaggio in Europa sarà Londra. Tevez ha salutato con affetto il vice presidente Javier Zanetti, con il quale è stato per anni compagno di nazionale, ma si è intrattenuto a parlare anche con Lautaro Martinez e Correa oltre che con gli altri sudamericani e mister Inzaghi.