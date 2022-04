Berti: “Scudetto questione tra Inter e Napoli”

Lo scudetto? Sarà una questione a due. Il campionato? Erano anni che non era così equilibrato e avvincente. Sono i pensieri di Nicola Berti , ex centrocampista di Inter , Fiorentina e della Nazionale azzurra. Li ha espressi alla trasmissione 'Radiogoal' di Kiss Kiss Napoli, aggiungendo che però Inter e Napoli devono fare attenzione perché i loro allenatori, nel finale, calano.

Berti: “Napoli favorito per il titolo”

Secondo Berti, la prossima gara per l'Inter sarà difficile, ma ciò non toglie che il titolo potrebbe finire proprio nelle mani dei nerazzurri: “Secondo me lo scudetto lo vince l’Inter. A parte gli scherzi, credo che il Napoli sia favorito, anche se se la giocheranno fino alla fine azzurri e nerazzurri. Non credo che il Milan possa tenere il passo delle altre due. Così come non credo che il Bologna possa impensierire l’Inter, piuttosto il Verona sarà tosta. Contro la squadra di Tudor sarà davvero una gran partita, perché loro giocano un gran calcio”.

Berti: “Spalletti e Inzaghi, attenti ai cali”

Si esalta, Berti, per il finale di campionato: “Sono tutte finali fino alla fine, sono anni che il campionato non era così equilibrato. E’ bello per il nostro calcio poterci godere questo spettacolo. Però occhio perché sia Spalletti che Simone Inzaghi nel finale di stagione hanno sempre un calo, quindi dovranno fare meglio”. Altrimenti il Milan, mai nominato dall'ex giocatore, potrebbe giocarsi eccome le sue chances.