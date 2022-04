Vecino: “Lazio-Inter il mio ricordo migliore”

Vecino: “Che festa dopo quel mio gol alla Lazio”

Una partita che Vecino non scorderà mai c'è e ha rappresentato per l'Inter un momento fondamentale: “Sono all’Inter da cinque anni e ho giocato tante partite importanti. Una di quelle che non scorderò è sicuramente la sfida all’Olimpico contro la Lazio che ci ha permesso di tornare in Champions League, una vittoria in rimonta chiusa dal mio goal di testa che ha acceso la festa finale. Indossare la maglia nerazzurra significa orgoglio e grande responsabilità”.

Vecino: “Importante mostrare il nostro gioco anche nei momenti difficili”

La storia dell'Inter, Vecino ne fa parte: “Nella storia di questo club ci sono campioni che sono stati un esempio per me, da Recoba a Veron. Quest’ultimo è sempre stato il mio idolo, mi è sempre piaciuto il suo modo di giocare, la sua qualità e la sua personalità. Le caratteristiche che contraddistinguono il mio modo di giocare? Direi sacrificio, lavoro, corsa e inserimenti. Lo scudetto della scorsa stagione e la Supercoppa sono stati un sogno e il coronamento di un percorso di crescita che abbiamo iniziato nel 2017 migliorandoci anno dopo anno. Siamo un gruppo determinato e lavoriamo sempre per essere competitivi. È importante mantenere la lucidità nei momenti belli e in quelli difficili continuare a mostrare il nostro gioco".