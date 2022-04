Moratti: "Temo il Napoli, ma la Juve non è fuori"

Corsa allo scudetto, Moratti teme il Napoli: "È l'avversaria più pericolosa"

La realtà è che a sei giornate dalla fine ci sono tre squadre raccolte in un punto, ma con un asterisco significativo, quello che accompagna l’Inter, ora seconda insieme al Napoli a -1 dal Milan, ma capolista virtuale dovendo recuperare la partita di Bologna il 27 aprile. A queste si aggiunge la Juventus, teoricamente ancora in corsa nonostante i sei punti di svantaggio dai rossoneri. Dell’appassionante lotta per il Tricolore ha parlato l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, intervistato da Radio Rai durante la trasmissione ‘Radio Anch’io Sport”. Secondo Moratti, nonostante la pesante sconfitta interna contro la Fiorentina, è il Napoli l’avversaria più temibile per l’Inter, tornata padrona del proprio destino: "I numeri dicono che l’Inter è virtualmente prima, ma è un campionato che ogni domenica mette in pista qualcosa di nuovo e fa sì che ci sia un possibile vincitore diverso. Mi sembra che l'Inter abbia fatto il passo giusto giocando bene contro il Verona. La Juve non è ancora fuori dai giochi, bisogna fare attenzione. In una maniera o nell'altra riesce quasi sempre a vincere e bisogna evitare di farla avvicinare troppo, ma ritengo che l’avversaria più pericolosa per l’Inter possa essere il Napoli”.