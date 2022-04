Julio Cesar sull'Inter: "Ha tutte le chance per rivincere lo scudetto"

L'ex portiere Julio Cesar: "Dzeko non ha fatto rimpiangere Lukaku. L'Inter ha tutte le chance per rivincere lo scudetto"

Il brasiliano, oggi opinionista sportivo, ha proseguito con qualche paragone rispetto alla sua Inter: "Oggi il club ha una struttura meravigliosa alla Pinetina. Ho avuto l'opportunità di visitare il posto. Tutto è cambiato. Detto questo, penso che il calcio giocato in campo faccia la differenza. Questo campionato è molto equilibrato. L'Inter è al secondo posto dietro al Milan e con una partita da recuperare, la stagione è ancora aperta. Abbiamo Milan, Inter e Napoli, tutti in lizza per il titolo. Sembrava essere partita da una situazione di svantaggio rispetto allo scorso anno, per via della cessione di Lukaku: in realtà Dzeko non l'ha fatto rimpiangere. Mancano sei partite e penso che i nerazzurri abbiano tutte le possibilità per vincere lo scudetto. Si tratta di una squadra forte, anche se ha avuto alcuni alti e bassi, ma credo che questo sia normale nell'arco di una stagione".