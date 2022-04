Inter, ancora personalizzato per De Vrij: Inzaghi a La Spezia col turnover

La partita più importante, tuttavia, in particolare in un contesto di classifica così equilibrato ed incerto, è sempre la più vicina, così i giocatori dell’Inter hanno proseguito anche mercoledì con una seduta di allenamento pomeridiana la preparazione della gara del “Picco” contro lo Spezia. Gli Aquilotti viaggiano spediti verso la salvezza, ma hanno fatto soffrire tutte le grandi, dal Milan, battuto a San Siro, al Napoli, sconfitto al Maradona, fino alla Juventus. La parola d’ordine per Simone Inzaghi è quindi quella di dare continuità alle vittorie sulla stessa Juve e sul Verona, senza pensare ad un altro match fondamentale che è all’orizzonte, il ritorno della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan, in programma martedì 19.

Al "Picco" chance per D'Ambrosio e Darmian

Non è però escluso che Inzaghi opti per un po’ di turnover in terra ligure, in particolare in difesa e sulle fasce. Stefan De Vrij ha infatti sostenuto lavoro personalizzato, seppur ad alta intensità e l’idea del tecnico sarebbe quella di non rischiare l’olandese, al cui posto dovrebbe giocare ancora Danilo D’Ambrosio. Non da escludere inoltre la conferma di Federico Dimarco titolare al posto di Bastoni sul centrosinistra della retroguardia, mentre a destra Matteo Darmian può dare respiro a Denzel Dumfries. Dalla parte opposta Inzaghi non dovrebbe rinunciae almeno in avvio a Ivan Perisic, ma Robin Gosens scalpita e la staffetta è una soluzione probabile. In attacco infine rientrerà dalla squalifica Lautaro Martinez che potrebbe fare coppia con Joaquin Correa con turno di riposo per Edin Dzeko.