Inter, le bandiere del mondo sulla maglia pre-gara 2022-'23

In attesa di sapere se sulle maglie della stagione 2022-’23 si dovrà fare spazio anche alla seconda stell a, che l’ Inter può conquistare vincendo il 20° scudetto della propria storia, in casa nerazzurra fioccano le indiscrezioni circa le novità sulle divise per la prossima annata calcistica.

Inter, le nuove maglie per il riscaldamento

Dopo che nelle scorse settimane erano circolate un paio di versioni, in leggera distonia tra loro, circa colori e stile della prima maglia per la stagione 2022-’23, il sito specializzato 'Footyheadlines.com' ha diffuso immagini inedite sul kit pre-gara che dovrebbe accompagnare i giocatori nerazzurri durante la fase di riscaldamento delle gare dell’annata che prenderà il via già il prossimo 13 agosto in vista della sosta di un mese che il campionato dovrà osservare a novembre per la concomitanza con il Mondiale in Qatar.