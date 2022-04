"Barcellona, ritorno di fiamma per Lautaro: all'Inter Depay e Pjanic"

Lautaro Martinez è stato tra i migliori nerazzurri in campo venerdì contro lo Spezia , ma il suo futuro all' Inter è tutt'altro che certo. Da settimane si addensano nubi sul giocatore, primo indiziato a partire in estate nell'ottica di un altro mercato di sacrifici : con i soldi della sua cessione, Marotta è pronto ad acquistare Gianluca Scamacca dal Sassuolo. Secondo il quotidiano catalano Sport, il Toro sarebbe tornato in orbita Barcellona , che potrebbe chiedere il suo cartellino offrendo in cambio due giocatori ai nerazzurri.

"Barcellona su Lautaro, Pjanic e Memphis Depay in cambio"

Lautaro era stato ad un passo dal Barcellona due anni fa, quando aveva raggiunto un accordo totale con la società catalana, prima che la pandemia ribaltasse il mercato e facesse saltare il colpo blaugrana. Ora il club di Laporta sta valutando se rifarsi sotto, e lo considera come terza opzione nel caso non riuscisse a mettere a segno i colpi Halaand e Lewandowski. Xavi apprezza il suo potenziale e al Barcellona non mancano le carte per convincere l'Inter: secondo Sport gli uomini mercato della società catalana potrebbero mettere sul piatto Miralem Pjanic, che tornerà in estate dal Besiktas ed è già stato accostato ai nerazzurri negli ultimi giorni, e Memphis Depay, attaccante olandese totalmente fuori da piani di Xavi per la prossima stagione.

Inter, lo sfogo di Lautaro dopo il match

Lautaro Martinez dopo il match in Liguria ha replicato duramente alla critiche ricevute per il suo calo di rendimento e alle voci sul futuro: "Si parla tanto e questo a me non piace perché io ho sempre dato il massimo per l'Inter. Queste voci non mi piacciono. Quando mi tocca stare in panchina sono arrabbiato perché voglio giocare sempre. Quello che conta è dare una mano ai compagni e all'Inter. Io sono sempre stato tranquillo, lavoro per la squadra e per dare una mano ai compagni: sono concentrato sul mio lavoro: tutto quello di cui sia parla fuori non lo ascolto. Penso alla mia famiglia, a chi mi vuole bene e all’Inter per cui devo dare sempre il massimo".