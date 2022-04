I ricordi nerazzurri di Adriano: "Il gol nel derby del 2006 emozione indescrivibile"

Adriano Leite Ribeiro è il protagonista del Matchday Programme dell’Inter alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan. L’attaccante brasiliano, in nerazzurro dal 2004 al 2008, non ha mai affrontato i rossoneri in Coppa, competizione nella quale ha disputato 21 partite con la maglia dell’Inter, segnando otto gol e aggiudicandosi l’edizione.