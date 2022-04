Marotta: “Annata difficile, ma società solida. Mercato? Più avanti”

Beppe Marotta è il volto dell' Inter prepartita. C'è da affrontare il Milan in un derby importantissimo: chi passa il turno, va in finale di Coppa Italia. Ma è anche derby scudetto visto che le due milanesi paiono essere ormai le uniche a potersi giocare il titolo, con il Napoli che arranca. Marotta ci tiene alla Coppa, che potrebbe essere il secondo successo di Simone Inzaghi dopo la Supercoppa italiana.

Marotta: “Coppa Italia manca da 11 anni”

Superare il Milan per poi provare a riportare nella bacheca nerazzurra il trofeo: “La Coppa Italia è qualcosa che manca da 11 anni, dobbiamo cercare di riconquistarla”. Marotta non ammette distrazioni: dopo lo 0-0 dell'andata, all'Inter non basta il pari con gol avendo da calendario il derby di ritorno in casa. Deve vincere per andare in finale. Soprattutto, Inzaghi deve provare a conquistare la prima stracittadina da quando siede sulla panchina nerazzurra: un pari in Coppa Italia, un altro pareggio e una sconfitta in campionato.

Marotta: “Futuro? Siamo concentrati sul presente”

Questa volta Marotta non lancia segnali di mercato. Se ne sta sicuramente parlando nelle segrete stanze di comando dell'Inter, ma pubblicamente “siamo concentrati sul presente. Di mercato parleremo più avanti”. Non nasconde, l'ad nerazzurro che questa stagione non è stata delle più facili: “Estate di sacrifici? Abbiamo avuto un'annata difficile, superata grazie alla solidità della società, alla vicinanza dei tifosi e alla forza della squadra. Sono queste le cose che portano avanti un club. Per i grandi club oggi è difficile gestire la stagione. Il nostro periodo di crisi era legato allo stress agonistico dovuto ai tanti impegni ravvicinati, ma anche ai tanti impegni per le nazionali. Ultimamente ciò è venuto meno, dunque era più facile recuperare e abbiamo dunque ripreso il grande cammino del girone d'andata”.