Inter-Milan, Zhang esulta: “Milano siamo noi”

Prima ha esultato in tribuna, poi lo ha fatto anche sui social. Zhang , presidente dell' Inter , ha espresso tutta la sua gioia per la netta vittoria 3-0 dei nerazzurri contro il Milan , nel derby che valeva l'accesso alla finale di Coppa Italia. La squadra di Inzaghi ha vinto la prima stracittadina della stagione e ora attende di conoscere l'avversaria dell'ultimo atto, in programma l'11 maggio allo stadio Olimpico di Roma: sarà la Juve o la Fiorentina?

Zhang: la foto della coreografia della Curva Nord

Zhang ha vissuto con trepidazione il derby, al fianco di Beppe Marotta. E non ha potuto certo ignorare la bella coreografia che i tifosi nerazzurri della Curva Nord hanno organizzato all'ingresso in campo delle due squadre. E poi ha postato l'immagine su Instagram, dove si è anche lasciato scappare un “Milano siamo noi”. Che fa molto curvaiolo più che presidente. Evidentemente, Zhang è sempre più inserito nell'ambiente Inter. Negli usi e costumi della gente che tifa il Biscione. L'estate scorsa ha dovuto fare diversi sacrifici, anche a causa delle condizioni economiche di Suning, ma è riuscito alla fine a costruire una squadra che potrebbe fare un piccolo Triplete: scudetto, Coppa Italia e Supercoppa italiana. La società è solida ora, con diversi obiettivi di rafforzamento per la prossima stagione. Ma prima c'è da chiudere in bellezza questa.